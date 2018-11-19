На пожарах в Украине за неделю погибли 78 человек

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Подразделения ГСЧС ликвидировали 1 тыс. 768 пожаров на прошлой неделе

На протяжении прошлой недели, 12-18 ноября, на пожарах в Украине погибли 78 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Как отмечается, с начала недели зарегистрировано 2 тыс. 109 чрезвычайных происшествий, к месту возникновения которых выезжали подразделения ГСЧС. В результате принятых мер спасены 107 человек.

"Ликвидировано 1 тыс. 768 пожаров, спасены на пожарах 100 человек и не допущено уничтожение огнем 665 зданий и 44 единиц техники. На пожарах погибли 78 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 446 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на прошлой недели на водных объектах погибли 9 человек.

Напомним, в Узине Киевской области в ночь на 6 ноября сгорел жилой дом, в результате пожара погибли три человека, в том числе маленькие дети.

Кроме того, в Запорожской области в частном жилом доме возник пожар, в результате чего от отравления дымом погибли три ребенка. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за текущий год, по состоянию на 16 ноября, на пожарах в Украине погибли 1462 человека.