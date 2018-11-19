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На пожежах в Україні за тиждень загинули 78 людей

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 23:00
На пожежах в Україні за тиждень загинули 78 людей
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Підрозділи ДСНС ліквідували 1 тис. 768 пожеж минулого тижня

Впродовж минулого тижня, 12-18 листопада, на пожежах в Україні загинули 78 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). 

Як зазначається, від початку тижня зареєстровано 2 тис. 109 назвичайних подій, до місця виникнення яких виїжджали підрозділи ДСНС. В результаті вжитих заходів врятовано 107 осіб.

"Ліквідовано 1 тис. 768 пожеж, врятовано на пожежах 100 осіб та не допущено знищення вогнем 665 будівель і 44 одиниць техніки. На пожежах загинуло 78 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн. 446 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що минулого тижня на водних об’єктах загинуло 9 осіб.

Нагадаємо, в Узині Київської області в ніч на 6 листопада згорів житловий будинок, в результаті пожежі загинули три особи, у тому числі маленькі діти.

Крім того, у Запорізькій області в приватному житловому будинку виникла пожежа, в результаті чого від отруєння димом загинули три дитини. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за поточний рік, станом на 16 листопада, на пожежах  в Україні загинули 1462 особи

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