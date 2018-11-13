ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Запорожской области при пожаре погибли трое детей

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 19:48
В Запорожской области при пожаре погибли трое детей
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Пожар произошел в частном доме в селе Большая Знаменка Каменская-Днепровского района

В Запорожской области в частном жилом доме возник пожар, в результате чего от отравления дымом погибли три ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что сегодня, 13 ноября, в селе Большая Знаменка Каменская-Днепровского района в частном жилом доме возник пожар, в результате чего от отравления продуктами горения погибли три ребенка. В 18:20 пожар был ликвидирован  на площади 70 кв. м.

К тушению привлекалось семь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС.

Напомним, на пожарах в Украине за неделю, с 5 по 11 ноября 2018 года, погибли 39 человек.

В частности, за неделю спасатели ликвидировали 1 225 пожаров, на которых спасли 48 человек. Вместе с тем, за указанный период на пожарах погибли 39 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют более 3,6 млн гривен. Кроме того, еще 9 человек погибли на водоемах страны. 

Сегодня в Киеве из-за пожара в шахте лифта в многоэтажке на проспекте Героев Сталинграда эвакуировали 60 человек, в том числе 5 детей. 

В Киеве горела многоэтажка, эвакуировали 60 человек Число погибших в результате пожара в Калифорнии возросло до 44
Новости Украины пожарЗапорожская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь