В Запорожской области при пожаре погибли трое детей

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Пожар произошел в частном доме в селе Большая Знаменка Каменская-Днепровского района

В Запорожской области в частном жилом доме возник пожар, в результате чего от отравления дымом погибли три ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что сегодня, 13 ноября, в селе Большая Знаменка Каменская-Днепровского района в частном жилом доме возник пожар, в результате чего от отравления продуктами горения погибли три ребенка. В 18:20 пожар был ликвидирован на площади 70 кв. м.

К тушению привлекалось семь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС.

Напомним, на пожарах в Украине за неделю, с 5 по 11 ноября 2018 года, погибли 39 человек.

В частности, за неделю спасатели ликвидировали 1 225 пожаров, на которых спасли 48 человек. Вместе с тем, за указанный период на пожарах погибли 39 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют более 3,6 млн гривен. Кроме того, еще 9 человек погибли на водоемах страны.

Сегодня в Киеве из-за пожара в шахте лифта в многоэтажке на проспекте Героев Сталинграда эвакуировали 60 человек, в том числе 5 детей.