За год в результате пожаров погибли почти 1,5 тысячи украинцев

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Только за прошедшие сутки в Украине погибло 11 человек

За текущий год в Украине в результате пожаров погибли 1462 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели отметили, что только за сутки 15 ноября на территории Украины возник 101 пожар. В результате возгораний погибло 11 человек, среди которых - ребенок. Еще 13 украинцев получили травмы.

В ГСЧС отмечают, что тенденция роста количества пожаров в холодное время года появляется с началом отопительного сезона.

"Глядя на неутешительную и трагическую статистику, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой неуклонно придерживаться правил пожарной безопасности", - отмечается в сообщении.

Также в ГСЧС напомнили о правилах пожарной безопасности:

не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть со спичками;

следите за состоянием и исправностью электросети;

в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги, обогреватели, и др;

не курите в постели;

старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности

позаботьтесь об исправности печей и обогревательных приборов.

Напомним, 13 ноября в городе Селидово в Донецкой области произошел пожар, в результате которого погибли двое людей. Возгорание произошло внутри одноэтажного жилого дома. На месте происшествия спасатели нашли тела мужчины и женщины.