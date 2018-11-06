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В Киевской области сгорел жилой дом, есть погибшие

Новости » Происшествия    06.11.2018 - 08:50
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В результате пожара погибли три человека, в том числе маленькие дети

В Узине Киевской области в ночь на 6 ноября сгорел жилой дом, в результате пожара погибли три человека, в том числе маленькие дети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в 01:01 в Узине Белоцерковского района в частном жилом доме возник пожар. В результате погибли 3 человека, из них 2 ребенка 2016 и 2017 годов рождения.

"В 03:47 пожар ликвидирован на площади 64 квадратных метра. К тушению привлекались 14 человек и 2 ед. техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во время пожара в селе Чепилиевка в Киевской области погибла 55-летняя женщина и ее 14-летний сын. Огонь полностью уничтожил здание, причина возгорания пока неизвестна.

По последним данным ГСЧС, на пожарах в Украине за неделю с 29 октября по 4 ноября 2018 года погиб 31 человек. Кроме того, за отчетный период времени зарегистрировали почти 1,4 тыс. чрезвычайных событий, на которых был спасен 21 человек. В частности, спасатели потушили более тысячи пожаров.

 

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