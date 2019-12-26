Пожар в Одессе: среди погибших опознали директора института НАН Украины

Фото: Борис Александров (facebook.com/alexandrovboris)

Борис Александров возглавлял Институт морской биологии

В Одессе опознали 16-ю жертву пожара в колледже на Троицкой. Им оказался директор Института морской биологии НАН Украины, пишет "Думская".

Доктор биологических наук Борис Александров стал последним опознанным среди погибших.

"Прощание с Борисом Георгиевичем состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова" - пишет издание.

Также сообщается, что в четверг, 26 декабря, в Валиховском переулке простятся с двумя другими жертвами пожара 16-летними студентками экономического колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

Напомним, правительственная комиссия по расследованию пожара в одесском колледже назвала причину трагедии, унесшей жизни 16 человек. Основной версией возникновения пожара в колледже Одессы считается воспламенение бытового электрического оборудования на третьем этаже здания.

Суд отправил под круглосуточный домашний арест директора сгоревшего одесского колледжа. Директора подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.

Отметим, что после пожара руководство ГСЧС области уволили.