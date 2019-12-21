ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одесской области уволили руководство ГСЧС после пожара в колледже

Новости » Общество     21.12.2019 - 02:38
В Одесской области уволили руководство ГСЧС после пожара в колледже
Фото: пожар в Одессе (dsns.gov.ua)

Уволен руководитель ГСЧС в Одесской области и его заместитель

В руководстве Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области произошли кадровые изменения. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, уволили начальника - генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака. Также с должности уволили его заместителя - Михаила Волка.

Приказы об их увольнении были подписаны 19 декабря, а информация об этом появилася в пятницу, 20 декабря.

Увольнения произошли после того, как 4 декабря в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация. Суд отправил под круглосуточный домашний арест директора учебного заведения. Директора подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшие тяжкие последствия.

Кроме того, в полиции считают, что причиной возникновения пожара в одесском колледже стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.

Напомним, 20 декабря в Одессе произошел пожар в студенческом общежитии. Огонь возник на небольшой площади в одной из комнат. Никто не пострадал.

Пожар в киевской многоэтажке, где погибли двое человек, ликвидирован В Одессе произошел пожар в студенческом общежитии
Новости Украины ОдессапожарГСЧС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь