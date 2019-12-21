В Одесской области уволили руководство ГСЧС после пожара в колледже

Фото: пожар в Одессе (dsns.gov.ua)

Уволен руководитель ГСЧС в Одесской области и его заместитель

В руководстве Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области произошли кадровые изменения. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, уволили начальника - генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака. Также с должности уволили его заместителя - Михаила Волка.

Приказы об их увольнении были подписаны 19 декабря, а информация об этом появилася в пятницу, 20 декабря.

Увольнения произошли после того, как 4 декабря в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация. Суд отправил под круглосуточный домашний арест директора учебного заведения. Директора подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшие тяжкие последствия.

Кроме того, в полиции считают, что причиной возникновения пожара в одесском колледже стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.

Напомним, 20 декабря в Одессе произошел пожар в студенческом общежитии. Огонь возник на небольшой площади в одной из комнат. Никто не пострадал.