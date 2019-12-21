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В Кабмине назвали причину пожара в колледже Одессы

Новости » Происшествия     21.12.2019 - 11:11
В Кабмине назвали причину пожара в колледже Одессы
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Пожар произошел из-за возгорания бытового электрооборудования

Правительственная комиссия по расследованию пожара в одесском колледже назвала причину трагедии, унесшей жизни 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Так, основной версией возникновения пожара в колледже Одессы, которую рассматривают в Кабмине, является воспламенение бытового электрического оборудования на третьем этаже здания.

"Оттуда пожар распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основными причинами пожара и гибели людей является халатное отношение руководства и персонала учебного заведения к противопожарной безопасности.

В правительстве добавили, что в связи с пожаром было сменено руководство Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

"Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд. Виновные понесут ответственность. Сделаем все для недопущения таких ужасных случаев в будущем", - подчеркнули в Кабмине.

Напомним, 4 декабря в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация. Правоохранители считали, что причиной возникновения пожара в колледже стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.

Кроме того, суд отправил под круглосуточный домашний арест директора сгоревшего одесского колледжа. Директора подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.

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