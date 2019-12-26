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Пожежа в Одесі: серед загиблих упізнали директора інституту НАН України

Новини » Надзвичайні події     26.12.2019 - 08:05
Пожежа в Одесі: серед загиблих упізнали директора інституту НАН України
Фото: Борис Александров (facebook.com/alexandrovboris)

Борис Александров очолював Інститут морської біології

В Одесі впізнали 16-го загиблого в пожежі в коледжі на Троїцькій. Ним виявився директор Інституту морської біології НАН України, пише "Думская".

Доктор біологічних наук Борис Александров став останнім серед упізнаних загиблих.

"Прощання з Борисом Георгійовичем відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті ОНУ імені Мечникова", - пише видання.

Також повідомляється, що в четвер, 26 грудня, у Валиховському провулку попрощаються з двома іншими жертвами пожежі - 16-річними студентками економічного коледжу Катериною П'яночкиною і Юлією Маркіною.

Нагадаємо, урядова комісія з розслідування пожежі в одеському коледжі назвала причину трагедії, що забрала життя 16 людей. Основною версією виникнення пожежі в коледжі Одеси вважається займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі будівлі.

Суд відправив цілодобовий під домашній арешт директора згорілого одеського коледжу. Директора підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Зазначимо, що після пожежі керівництво ДСНС області звільнили.

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