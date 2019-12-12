Пожар в Одессе: полиция назвала сроки проведения генетических экспертиз

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Это сделают до конца месяца

Начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет сообщил, что генетические экспертизы погибших на пожаре в колледже проведут до конца месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Из 14 тел, найденных в сгоревшем колледже, опознаны лишь четверо. По словам Шаййхета, идентификация одного из тел вызывает сомнения, поэтому будет проведено еще 11 генетических экспертиз.

"Это должны сделать в течение 14 дней", - сказал Шайхет.

В полиции еще раз озвучили предварительную причину пожара - неисправное электрооборудование. Также сообщили, что в одном из помещений обнаружено еще 13 огнетушителей.

Ранее сообщалось, что после пожара в колледже в Одессе девять человек остаются в больницах. Жизням пострадавших ничего не угрожает.

РБК-Украина писало, что семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в одесском доме по ул Троицкая, 25 выплатят единовременное пособие от 20 до 120 тысяч гривен.

Как известно, пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В результате погибли 16 человек. В колледже не было даже пожарной сигнализации. Полиция рассматривала версии поджога и неисправной проводки.