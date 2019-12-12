Пожежа в Одесі: поліція назвала терміни проведення генетичних експертиз

Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Це зроблять до кінця місяця

Начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Сергій Шайхет повідомив, що генетичні експертизи загиблих на пожежі в коледжі проведуть до кінця місяця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думскую".

З 14 тіл, знайдених у згорілому коледжі, опізнали лише чотирьох. За словами Шайхета, ідентифікація одного з тіл викликає сумніви, тому буде проведено ще 11 генетичних експертиз.

"Це повинні зробити протягом 14 днів", - сказав Шайхет.

В поліції ще раз озвучили попередню причину пожежі - несправне електрообладнання. Також повідомили, що в одному з приміщень виявлено ще 13 вогнегасників.

Раніше повідомлялося, що після пожежі в коледжі в Одесі дев'ять осіб залишаються в лікарнях. Життю постраждалих нічого не загрожує.

РБК-Україна писало, що сім'ям загиблих і постраждалим в результаті пожежі в одеському будинку по вул Троїцька, 25 виплатять одноразову допомогу від 20 до 120 тисяч гривень.

Як відомо, пожежа в одеському коледжі відбулася 4 грудня. В результаті загинули 16 осіб. У коледжі не було навіть пожежної сигналізації. Поліція розглядала версії підпалу і несправної проводки.