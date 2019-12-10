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Пожар в Одессе: планируются выплаты семьям погибших и пострадавших

Новости » Общество     10.12.2019 - 19:04
Пожар в Одессе: планируются выплаты семьям погибших и пострадавших
Фото: Максим Куцый (president.gov.ua)

Семьи погибших получат по 100 тысяч гривен

Одноразовую денежную помощь получат семьи лиц, которые погибли и лица, которые пострадали вследствие пожара в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максима Куцего в Facebook.

Сообщается, что деньги будут выделены в ближайшее время, выделение средств возложено на Департамент социальной и семейной политики Одесской областной государственной администрации.

"Семьи погибших получат 100 тысяч гривен. Пострадавшие средней степени тяжести - 50 тысяч гривен. Пострадавшие легкой степени тяжести - 10 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Также он добавил, что все те, кто до сих пор находится в больницах полностью обеспечены медикаментами, а учебный процесс возобновлен с понедельника.

Отметим, что на ликвидацию последствий трагедии будет выделено 685 тысяч гривен из резервного фонда.

Напомним, пожар в одесском колледже случился 4 декабря. Одной из причин пожара считают проблемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. В результате пожара пострадали более 30 человек. Второй версией пожара является поджог.

РБК-Украина писало, что директору колледжа Любови Кочерге сообщили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.

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