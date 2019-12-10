Тела пяти жертв пожара в Одессе до сих не идентифицировали

Фото: Сергей Яровой (facebook.com/mvs.gov.ua)

По состоянию на 10 декабря обнаружили 12 жертв пожара

Тела пяти жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса до сих пор не идентифицировали. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ярового, по состоянию на 10 декабря неизвестно место нахождения четырех человек.

"По состоянию на сейчас трагедия унесла жизни 12 человек. Место нахождения 4 человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать", - сообщил Яровой.

#наживо: коментар першого заступника міністра МВС України Сергія Ярового, очільника ДСНС України Миколи Чечоткіна, глави Одеська обласна державна адміністрація Максим Куций щодо результатів першого засідання урядової комісії з розслідування пожежі в одеському коледжі Опубліковано МВС України Вівторок, 10 грудня 2019 р.

Напомним, пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. Одной из причин пожара считают проблемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. В результате пожара пострадали более 30 человек. Второй версией пожара является поджог.

Также РБК-Украина писало, что директору колледжа Любови Кочерге сообщили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия. Как сообщили в полиции, расследование пожара планируется завершить в первом квартале 2020 года.

Кроме этого сообщалось, что в здании одесского колледжа не было обнаружено ни одного огнетушителя. Как отметил начальник полиции в Одесской области Олег Бех, огнетушители были лишь под кроватью коменданта, которая находится не в помещении учебного заведения.