ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежа в Одесі: плануються виплати сім'ям загиблих і постраждалих

Новини » Суспільство     10.12.2019 - 19:04
Пожежа в Одесі: плануються виплати сім'ям загиблих і постраждалих
Фото: Максим Куций (president.gov.ua)

Сім’ї загиблих отримають 100 тисяч гривень

Одноразову грошову допомогу отримають сім’ї осіб, які загинули та особи, які постраждали внаслідок пожежі в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Максима Куцого в Facebook.

Повідомляється, що гроші будуть виділені найближчим часом, виділення коштів покладено на Департамент соціальної та сімейної політики Одеською обласної державної адміністрації.

"Сім’ї загиблих отримають 100 тисяч гривень. Постраждалі середнього ступіню важкості - 50 тисяч гривень. Постраждалі легкого ступіню важкості - 10 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Також він додав, що всі ті, хто досі знаходиться у лікарнях повністю забезпечені медикаментами, а учбовий процес відновлено з понеділка.

Зазначимо, що на ліквідацію наслідків трагедії буде виділено 685 тисяч гривень з резервного фонду.

Нагадаємо, пожежу в одеському коледжі відбувся 4 грудня. Однією з причин пожежі вважають проблеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали більше 30 чоловік. Другою версією пожежі є підпал.

Також РБК-Україна писало, що директору коледжу Любові Кочерзі повідомили про підозру у службовій недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

В Одесі обрушили частину будівлі згорілого колежа Поліція повідомила про третю версію пожежі в одеському коледжі
Новини України Одесапожежавыплаты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся