Число погибших при пожаре в Одессе превысило 10

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Спасатели нашли еще два тела

В результате пожара в Одессе погибли уже 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, спасатели нашли тела еще двух людей.

"По состоянию на 7:15 9 декабря найдены еще два тела. Проводится их опознание", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 10 погибших в результате пожара в Одессе.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на месте происшествия: осуществлен разбор конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, убраны элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход во внутренний двор, осуществлена расчистка внутреннего двора колледжа от припаркованного транспорта и строительных конструкций, установлен автокран FAUN (с вылетом стрелы 65 м), продолжается разбор конструкций на цокольном этаже.

Напомним, 4 декабря в одесском колледже экономики произошел масштабный пожар.

Отметим, полиция Одесской области в рамках уголовного производства по факту пожара в одесском колледже установила первых подозреваемых. Одной из причин пожара считают пробемы с проводкой в здании, которая не менялась с 1996 года. В результате пожара пострадали более 30 человек. Вторая версия - поджог.

Кроме этого, 6 декабря правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в одесском колледже. Комиссия будет расследовать причины пожара до 20 декабря.

Как известно на месте пожара в колледжи в Одессе продолжаются поисково-спасательные работы. Также был опубликован официальный список пропавших в связи с пожаром в одесском колледже.