Пожар в Нантском соборе потушили

Во французском Нанте пожарные ликвидировали огонь в соборе Святых Петра и Павла. Однако, пожарные останутся на территории собора до утра, чтобы не допустить повторного возгорания.

Об этом сообщил представитель пожарной службы Жером Лангуа в эфире телеканала BFM TV.

Сейчас местные власти выясняют причины возникновения огня в Нантском соборе. В результате пожара повреждения получили старинный орган и витражи XV века.

Отметим, в 1972 году собор Святых Петра и Павла в Нанте был частично разрушен огнем. Тогда во время ремонта крыши собора перевернулся факел.

Напомним, пожар в соборе Святых Петра и Павла произошел утром 18 июля; с огнем боролись более 100 пожарных департамента Атлантическая Луара.

Пожар в Нантском соборе французские власти рассматривают как "преступное деяние".

Добавим, в прошлом году в Париже произошел масштабный пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, который тушили в течение суток; огнем был разрушен шпиль собора и часть крыши, а также была повреждена внутренняя отделка.