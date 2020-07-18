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Власти Франции рассматривают пожар в Нантском соборе как "преступное деяние"

Нант, Суббота 18 июля 2020 13:09
Власти Франции рассматривают пожар в Нантском соборе как "преступное деяние"
Фото: пожар в соборе Нанта (twitter.com/Herms23365159)
Автор: Максим Зайченко

Ранее собор уже был частично разрушен огнем

В прокуратуре Франции инцидент с пожаром средневекового кафедрального собора Петра и Павла в Нанте рассматривают как "преступное деяние". В результате пожара были выбиты витражи и разрушен грандиозный орган в здании собора 15-го века.

Об этом журналистам сообщил прокурор Пьер Сенн, передает агентство Reuters.

Прокурор сказал, что на месте происшествия начались три пожара, и власти рассматривают инцидент как "преступное деяние". Он не сообщил никаких других подробностей.

Напомним, пожар в соборе начался 18 июля около 07:30 по местному времени (08:30 по Киеву). Возгорание было неконтролируемым и огонь быстро распространился по зданию. На место направили более 100 спасателей.

На данный момент пожар удалось локализовать. Местный начальник пожарной охраны Лоран Ферли сообщил, что пожарные все еще находятся на месте, чтобы убедиться, что пожар полностью контролируется.

Отметим, собор в Нанте уже был частично разрушен огнем в 1972 году, когда при ремонте крыши опрокинули факел. Собор строился на протяжении 457 лет - с 1434 по 1891 год.

Примечательно, что пожар произошел спустя год после еще одного возгорания в соборе в Париже.

Так, в апреле 2019 года в Париже загорелся собор Нотр-Дам де Пари, пожар потушили в течение суток; в результате инцидента был обрушена часть крыши, шпиль, а также повреждено внутреннее убранство.

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