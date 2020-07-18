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Названа возможная причина пожара в Нантском соборе

Нант, Суббота 18 июля 2020 16:05
Названа возможная причина пожара в Нантском соборе
Фото: пожар в Нантском соборе (twitter.com/Johanna_Rolland)
Автор: РБК-Украина

Следствие склоняется к версии о поджоге

Пожар в Нантском соборе во Франции мог произойти в результате умышленного поджога. В пользу этой версии свидетельствует то, что пожар одновременно начался в трех очагах.

Об этом заявил прокурор Нанта Пьер Сен, передает местная радиостанция France Bleu.

По его словам, пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла мог стать следствием умышленного поджога. Также сообщается, что начальник местной пожарной службы заявил о трех очагах возгорания - на уровне большого органа, а также справа и слева от вытянутой части собора, по обеим сторонам которой стоят колонны.

Предполагается, что ущерб от пожара будет существенным, так как сильно пострадал фасад и витражи. По данным France Bleu, прокуратура Нанта завела дело о поджоге, а судебная полиция ведет занялась расследованием.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на происшествие в своем Twitter.

"После Нотр-Дама в самом сердце Нанта горит собор Святых Петра и Павла. Поддержим наших пожарных, которые рискуют ради спасения этого готического собора в городе герцогов", - отметил Макрон.

Напомним, сегодня в Нанте загорелся средневековый кафедральный собор Петра и Павла, в первые часы огонь был неконтролируемым и быстро распространился по зданию.

Это уже второй за последние два года пожар в крупнейших соборах Франции; годом ранее горел Собор Парижской Богоматери, ущерб от пожара оценивается в сотни миллионов евро.

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