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Во Франции спустя год после пожара в Нотр-Даме загорелся еще один собор

Нант, Суббота 18 июля 2020 11:22
Во Франции спустя год после пожара в Нотр-Даме загорелся еще один собор
Фото: пожар в соборе Нанта (twitter.com/Herms23365159)
Автор: РБК-Украина

Нантский собор охватило пламя, причины пожара пока неизвестны

Во французском Нанте загорелся средневековый кафедральный собор Петра и Павла. На месте уже работают расчеты пожарных, возгорание на данный момент локализовано.

Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Сообщается, что пожар начался около 07:30 по местному времени (08:30 по Киеву). Возгорание было неконтролируемым и огонь быстро распространился по зданию. На место направили более 100 пожарных, огонь тушат при помощи пожарных лестниц.

На данный момент известно, что его удалось локализовать. Пожарная служба департамента Атлантическая Луара призывает людей не подходить к месту происшествия.

Нантский собор уже был частично разрушен огнем в 1972 году, когда при ремонте крыши опрокинули факел. Собор строился на протяжении 457 лет - с 1434 по 1891 год.

Напомним, в апреле 2019 года в Париже загорелся собор Нотр-Дам де Пари, пожар потушили в течение суток; в результате происшествия был обрушен шпиль, часть крыши, а также повреждено внутреннее убранство.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел из-за работ по реставрации здания, в частности, сначала загорелись строительные леса, высота которых достигала 100 метров.

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