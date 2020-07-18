Пожежу в Нантському соборі загасили

У французькому Нанті пожежники ліквідували вогонь у соборі Святих Петра і Павла. Однак, пожежники залишаться на території собору до ранку, щоб не допустити повторного загоряння.

Про це повідомив представник пожежної служби Жером Лангуа в ефірі телеканалу BFM TV.

Наразі місцева влада з'ясовує причини виникнення вогню в Нантському соборі. В результаті пожежі пошкодження отримали старовинний орган та вітражі XV століття.

Зазначимо, у 1972 році собор Святих Петра і Павла у Нанті був частково зруйнований вогнем. Тоді під час ремонту даху собору перекинувся факел.

Нагадаємо, пожежа у соборі Святих Петра і Павла сталася вранці 18 липня; з вогнем боролися понад 100 пожежників департаменту Атлантична Луара.

Пожежу у Нантському соборі французька влада розглядає як "злочинне діяння".

Додамо, минулого року у Парижі сталася масштабна пожежа у соборі Нотр-Дам де Парі, яку гасили протягом доби; вогнем було зруйновано шпиль собору та частину даху, а також пошкоджень зазнало внутрішнє оздоблення.