Пожар в Чернобыльской зоне распространился на территорию более 100 гектаров. Об этом сообщил в Facebook и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

По его словам, ситуация с ликвидацией возгорания сложная. Тушение пожара осложняет повышенный радиационный фон.

"Пожарные продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в общем горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья... Есть плохие новости - в центре пожара радиация выше нормы. Как вы видите на видео, показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара", - информирует Фирсов.

Напомним, ранее в ГСЧС утверждали, что по состоянию на утро, 5 апреля, открытого огня в зоне пожара нет, наблюдается лишь тление отдельных участков.

Также РБК-Украина писало, что 5 апреля в Киеве в районе Майдана Независимости горели телекоммуникационные кабели, вызвавшие пожар. Пожар тушили ночью и утром. Ликвидировать удалось в пол 10 утра. Из-за возникшего пожара частично отключены от электроснабжения примерно 80 домов.

Отметим, в Киеве за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 гектаров.