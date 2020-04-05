ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ликвидация пожара в Чернобыльской зоне продолжается

Новости » Происшествия     05.04.2020 - 09:25
Ликвидация пожара в Чернобыльской зоне продолжается
Фото: пожар в зоне отчуждения (dsns.gov.ua)

Наблюдается тление отдельных участков

В воскресенье утром, 5 апреля, в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара, который вспыхнул днем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Наблюдается тление отдельных участков.

"По состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных участков. Проводится воздушная разведка авиацией ГСЧС. Радиационный фон в пределах нормы", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар в лесу. Площадь пожара составляет 20 гектаров. Спасатели привлекли к тушению авиацию. На некоторых участках леса повышенный радиационный фон.

Также РБК-Украина писало, что в воскресенье, 5 апреля, в Киеве в районе Майдана Независимости горят телекоммуникационные кабели, вызвавшие пожар. Тушение продолжается.

Кроме этого, в столице за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 гектаров.

Также сообщалось, что в Одесской области произошел пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка. Вблизи автодороги Одесса-Рени произошло возгорание сухой водно-болотной растительности.

В Киеве в районе Майдана Независимости пожар, горят телекоммуникационные кабели В Чернобыльской зоне горит лес
Новости Украины пожарКиевская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь