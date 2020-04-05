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Пожар на Крещатике ликвидировали

Новости » Происшествия     05.04.2020 - 10:27
Пожар на Крещатике ликвидировали
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Горели телекоммуникационные кабели

Подземный пожар в районе Майдана Независимости в Киеве, вызванный возгоранием телекоммуникационных кабелей, удалось ликвидировать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, из-за большого напряжения электрических кабелей, пожарные не могли сразу приступить к ликвидации пожара. В 05:14 спасателям был выдан первый допуск от ДТЭК “Киевские электросети”.

"В 8:40 возгорание в кабельном коллекторе было локализовано, а в 9:33 ликвидировано. Для ликвидации данной чрезвычайной ситуации задействовано 10 единиц пожарной техники и около 40 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в Киеве", - говорится в сообщении.

Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за возникшего пожара частично отключены от электроснабжения улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный. Примерно 80 домов.

Также РБК-Украина писало, что в столице за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 гектаров.

Кроме этого, 4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар в лесу. Площадь возгорания составляет 20 гектаров. Пожарники привлекли к тушению авиацию. На некоторых участках леса повышенный радиационный фон.

В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 31 человека, заболевших уже 245 Ликвидация пожара в Чернобыльской зоне продолжается
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