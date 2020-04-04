В Киевской области за сутки зафиксировали 124 пожара в экосистемах

Фото: пожар (dsns.gov.ua)

Пожары распространились на территорию 135 гектаров

За последние сутки в Киевской области зафиксировано 124 пожара общей площадью 135 гектаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Большинство пожаров удалось погасить, однако в Киеве еще продолжается их ликвидация.

В столице за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 гектаров. Продолжается ликвидация пожара на ул. Пуховская на площади 0,7 га и на ул. Ивана Выговского, где зафиксировано тление травы после пожара на площади 2 гектаров.

"Пожары в экосистемах очень сложные и опасные, ведь большую площадь возгорания достаточно трудно локализовать. У каждого пожара есть свои последствия: гибель животных, загрязнение воздуха, снижение плодородия земли. Одно из последствий мы ежедневно испытываем, когда закрываем окна и нет возможности проветрить квартиру - это все результат пожаров в экосистемах Киева и Киевской области", - информируют в КГГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области зафиксировали более 350 нарушений карантина. За нарушение карантина уже было наложено 3 штрафа.

Также РБК-Украина писало, что 1 апреля в Одесской области на территории Нижнеднестровского национального природного парка произошел пожар. Площадь пожара составляла примерно 9 гектаров.