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В Киеве в районе Майдана Независимости пожар, горят телекоммуникационные кабели

Новости » Происшествия     05.04.2020 - 08:59
В Киеве в районе Майдана Независимости пожар, горят телекоммуникационные кабели
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пожарники уже прибыли на место происшествия

В воскресенье, 5 апреля, в Киеве в районе Майдана Независимости горят телекоммуникационные кабели, вызвавшие пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Как сообщается, спасатели не могли получить письменное разрешение на тушение.

"На место прибыла цистерна с пенообразователем, в 7:00 начали заливать колодцы пеной", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 утра - начало девятого подземный пожар телекоммуникационных кабелей в Киеве на Крещатике под майданом и европейской площадью продолжается #Киев #пожар #Крещатик #майдан #ГСЧС #европейская #площадь @kievinformatorua

Опубліковано dtp.kiev.ua Субота, 4 квітня 2020 р.

По состоянию на 8 утра, подземный пожар телекоммуникационных кабелей на Крещатике под Майданом и Европейской площадью продолжается, сообщают очевидцы.

Также РБК-Украина писало, что в столице за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 гектаров.

Кроме этого, 4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар в лесу. Площадь пожара составляет 20 гектаров. Спасатели привлекли к тушению авиацию. На некоторых участках леса повышенный радиационный фон.

Также сообщалось, что в Одесской области произошел пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка. Вблизи автодороги Одесса-Рени произошло возгорание сухой водно-болотной растительности.

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