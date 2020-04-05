Пожежа в Чорнобильській зоні поширилася на територію понад 100 гектарів. Про це повідомив у Facebook в. о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов.

За його словами, ситуація з ліквідацією займання складна. Гасіння пожежі ускладнює підвищений радіаційний фон.

"Пожежники продовжують боротися з пожежею, яка виникла в Чорнобильській зоні. Ситуація складна. Вогонь поширився на Чорнобильську зону 20 гектарів, але в загальному горить понад 100 гектарів. Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева... Є погані новини - у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показання приладу складають 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі", - інформує Фірсов.

Нагадаємо, раніше в ДСНС стверджували, що станом на ранок, 5 квітня, відкритого вогню в зоні пожежі немає, спостерігається лише тління окремих ділянок.

Також РБК-Україна писало, що 5 квітня в Києві в районі Майдану Незалежності горіли телекомунікаційні кабелі, які викликали пожежу. Пожежу гасили вночі та вранці. Ліквідувати вдалося о пів на 10 ранку. Через виниклу пожежу частково відключені від електропостачання приблизно 80 будинків.

Відзначимо, в Києві за останні 12 днів зафіксовано 144 пожежі в екосистемах загальною площею понад 30 гектарів.