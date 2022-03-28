Пожар в Чернобыле, удар по нефтебазе и освобождение Тростянца: новости за выходные

В Чернобыльской зоне горит лес, нефтебаза во Львове полностью разрушена, Тростянец освобожден от российских оккупантов. Подробнее о том, что произошло на выходных, 26-27 марта - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Тростянец освобожден от российских оккупантов

Украинские военные полностью освободили Тростянец в Сумской области от российских захватчиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию 93-й ОМБр Холодный Яр в Facebook.

Освобождение города стало заслугой 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Ей помогли бойцы территориальной обороны и местные партизаны. Как выглядит город после нашествия врага показал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Российские оккупанты захватили, но потом покинули Славутич

Славутич оказался под оккупацией российских войск 26 марта. Несмотря на это мирные жители вышли на митинг против оккупации города.

Вскоре российские военные покинули город. Над Славутичем развевается сине-желтый флаг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Славутича Юрия Фомичева. Он также опроверг фейки российской пропаганды о якобы сотрудничестве Славутича с оккупантами и просьбах о гуманитарной помощи.

В "ЛНР" анонсировали проведение "референдума" за вхождение в состав России

Главарь так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник заявил о проведении "референдума" за вхождение в состав России. Он может пройти уже в ближайшее время.

В Госдуме РФ отреагировали на слова главаря "ЛНР" Леонида Пасечника о проведении "референдума" за вхождение территорий в состав России. Там заявили, что для этого сейчас "неподходящее время".

Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел: он ранен

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, попал под минометный огонь и был ранен. К счастью, сейчас жизни музыканта уже ничего не угрожает.

"Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы сражаетесь, идиоты", - подписал музыкант серию фото с ранениями в Instagram.. Также он добавил, что его колонна потеряла два пикапа, но волонтеры с этим должны справиться.

Роскомнадзор приказал российским СМИ не показывать интервью с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью для ряда СМИ России. Роскомнадзор приказал российским изданиям не публиковать его.

"Ряд российских средств массовой информации, в том числе иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента, взяли интервью у президента Украины В. Зеленского. Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации этого интервью", - пишет пресс-служба Роскомнадзора.