Роскомнадзор приказал российским СМИ не показывать интервью с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью для ряда СМИ России. Роскомнадзор приказал российским изданиям не публиковать его.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзору.
"Ряд российских средств массовой информации, в том числе иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента, взяли интервью у президента Украины В. Зеленского. Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации этого интервью", - пишет пресс-служба Роскомнадзора.
Также против СМИ, которые взяли интервью уже, якобы, начата проверка для определения ответственности и принятия мер реагирования.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский впервые дал интервью российским СМИ с начала войны.
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