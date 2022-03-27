Роскомнадзор приказал российским СМИ не показывать интервью с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью для ряда СМИ России. Роскомнадзор приказал российским изданиям не публиковать его.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзору.

"Ряд российских средств массовой информации, в том числе иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента, взяли интервью у президента Украины В. Зеленского. Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации этого интервью", - пишет пресс-служба Роскомнадзора.

Также против СМИ, которые взяли интервью уже, якобы, начата проверка для определения ответственности и принятия мер реагирования.