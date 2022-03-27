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Роскомнадзор приказал российским СМИ не показывать интервью с Зеленским

Новина українською →
Воскресенье 27 марта 2022 19:59
Роскомнадзор приказал российским СМИ не показывать интервью с Зеленским Фото: Роскомнадзор приказал российским СМИ не показывать интервью с Зеленским (panorama.pub)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью для ряда СМИ России. Роскомнадзор приказал российским изданиям не публиковать его.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзору.

"Ряд российских средств массовой информации, в том числе иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента, взяли интервью у президента Украины В. Зеленского. Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации этого интервью", - пишет пресс-служба Роскомнадзора.

Также против СМИ, которые взяли интервью уже, якобы, начата проверка для определения ответственности и принятия мер реагирования.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский впервые дал интервью российским СМИ с начала войны.

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