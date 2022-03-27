В Луцке прогремели взрывы. Граждан призывают оставаться в укрытиях

В Луцке прогремели взрывы. Призывают людей не покидать укрытие, а также не распространять никакой информации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу городского головы Игоря Полищука.

"О взрывах, которые раздались. Это были ракетные удары по нефтебазе. Воздушная тревога продолжается. Будьте в укрытиях!", - пишет глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

Согласно данным " Суспільне Волинь " - в городе раздался еще один взрыв.

Как отмечает другое издание " 12 канал ", жители города сообщают о пожаре в окрестностях Луцка.

Также городской голова призвал не публиковать фото, видео или другую информацию о взрывах.

"Уважаемые лучане и жители общины! Оставайтесь в укрытиях!",- пишет Полищук.

Война России против Украины длится тридцать два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.