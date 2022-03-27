В Луцке прогремели взрывы. Граждан призывают оставаться в укрытиях
В Луцке прогремели взрывы. Призывают людей не покидать укрытие, а также не распространять никакой информации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу городского головы Игоря Полищука.
"Уважаемые лучане и жители общины! Оставайтесь в укрытиях!",- пишет Полищук.
Также городской голова призвал не публиковать фото, видео или другую информацию о взрывах.
Как отмечает другое издание "12 канал", жители города сообщают о пожаре в окрестностях Луцка.
ОБНОВЛЕНО:
Согласно данным "Суспільне Волинь"- в городе раздался еще один взрыв.
ОБНОВЛЕНО:
"О взрывах, которые раздались. Это были ракетные удары по нефтебазе. Воздушная тревога продолжается. Будьте в укрытиях!", - пишет глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.
Война России против Украины длится тридцать два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.