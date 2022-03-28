Российские оккупанты покинули Славутич, - мэр города

Он также опроверг фейки российской пропаганды о якобы сотрудничестве Славутича с оккупантами и просьбах о гуманитарной помощи.

"Никакого сотрудничества с оккупантами мы не ведем. Они выполнили свою работу, которую хотели сделать. Проверили город, сегодня они завершили это делать и выехали за пределы города. В городе сейчас их нет. Мы самостоятельно решаем все свои проблемы. Нам не нужна ничья гуманитарная помощь, нам всего хватает", - заявил мэр города.