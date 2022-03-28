Российские оккупанты покинули Славутич, - мэр города
Российские военные покинули город Славутич Киевской области. Над Славутичем развевается сине-желтый флаг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Славутича Юрия Фомичева.
Он также опроверг фейки российской пропаганды о якобы сотрудничестве Славутича с оккупантами и просьбах о гуманитарной помощи.
"Никакого сотрудничества с оккупантами мы не ведем. Они выполнили свою работу, которую хотели сделать. Проверили город, сегодня они завершили это делать и выехали за пределы города. В городе сейчас их нет. Мы самостоятельно решаем все свои проблемы. Нам не нужна ничья гуманитарная помощь, нам всего хватает", - заявил мэр города.
Напомним, Славутич оказался под оккупацией российских войск 26 марта. Несмотря на это мирные жители вышли на митинг против оккупации города.
Мы также писали о том, что оккупанты попытались разогнать митинг в Славутиче. Российские военные стреляли в воздух и применили светошумовые гранаты, в результате чего были раненые.
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