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Российские оккупанты покинули Славутич, - мэр города

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Славутич, Понедельник 28 марта 2022 05:03
Российские оккупанты покинули Славутич, - мэр города Фото: мэр Славутича Юрий Фомичев (facebook.com/Fomichev.Slavutich)
Автор: Роман Мирончук

Российские военные покинули город Славутич Киевской области. Над Славутичем развевается сине-желтый флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Славутича Юрия Фомичева.

Он также опроверг фейки российской пропаганды о якобы сотрудничестве Славутича с оккупантами и просьбах о гуманитарной помощи.

"Никакого сотрудничества с оккупантами мы не ведем. Они выполнили свою работу, которую хотели сделать. Проверили город, сегодня они завершили это делать и выехали за пределы города. В городе сейчас их нет. Мы самостоятельно решаем все свои проблемы. Нам не нужна ничья гуманитарная помощь, нам всего хватает", - заявил мэр города.

Напомним, Славутич оказался под оккупацией российских войск 26 марта. Несмотря на это мирные жители вышли на митинг против оккупации города.

Мы также писали о том, что оккупанты попытались разогнать митинг в Славутиче. Российские военные стреляли в воздух и применили светошумовые гранаты, в результате чего были раненые.

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