Неподходящее время: в РФ отреагировали на заявление главаря боевиков о "референдуме" в "ЛНР"

В Госдуме РФ отреагировали на слова главаря "ЛНР" Леонида Пасечника о проведении "референдума" за вхождение территорий в состав России. Там заявили, что для этого сейчас "неподходящее время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Я думаю, сейчас не подходящий для этого момент. И вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами", - сказал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Что произошло

Сегодня главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории "ЛНР" может пройти референдум о вхождении в состав России.

"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - сказал Пасечник.

Напомним, недавно стало известно, что РФ начала подготовку по проведению "референдума" и пытается заручиться поддержкой Херсонского облсовета.

После чего в ЕС прокомментировали намерения Кремля создать в Херсоне так называемую "ХНР". Там заявили, что эти попытки вполне соответствуют российско-советской столетней традиции.

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