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В "ЛНР" анонсировали проведение "референдума" за вхождение в состав России

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Луганск, Воскресенье 27 марта 2022 12:00
В "ЛНР" анонсировали проведение "референдума" за вхождение в состав России Фото: главарь "ЛНР" Леонид Пасечник (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Главарь так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник заявил о проведении "референдума" за вхождение в состав России. Он может пройти уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - заявил Пасечник.

Напомним, Людмила Денисова сообщила, что в Крыму организовали принудительную мобилизацию. Мужчины пытаются уехать с полуострова, чтобы не идти на войну с Украиной.

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Война России против Украины ЛНР Референдум Российская Федерация
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