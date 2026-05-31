На Миколаївщині позашляховик із дітьми у салоні впав з моста у річку

Деталі аварії та постраждалі

Аварія сталася сьогодні, 31 травня, приблизно о 12:50 у селі Воронівка Вознесенського району.

За попередніми даними правоохоронців, 19-річний хлопець за кермом автомобіля Mitsubishi Pajero Sport не впорався з керуванням. Після цього позашляховик виїхав за межі проїжджої частини мосту та впав у воду.

Внаслідок падіння постраждали майже всі, хто перебував у салоні авто.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири, які перебували у салоні авто - п’ятеро дітей 9, 11, 12 та 15 років, 40-річний чоловік та ймовірний керманич із тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості були доставлені до медичного закладу", - повідомили в поліції.

Фото: на Миколаївщині в ДТП постраждали діти (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Що загрожує винуватцю

Наразі на місці працюють слідчі, які встановлюють усі обставини та причини автопригоди. Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження.

"Слідчі поліції кваліфікували подію, попередньо, за ч. 1 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", - зазначають у відомстві.

Санкція цієї статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі. У ході розслідування можлива додаткова кваліфікація.

Правоохоронці просять усіх свідків ДТП звернутися за телефонами 068-733-12-82 або 102.