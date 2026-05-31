На Миколаївщині позашляховик із дітьми у салоні впав з моста у річку

На Миколаївщині позашляховик злетів з моста у річку. Внаслідок аварії госпіталізували шістьох людей, серед яких п'ятеро дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Миколаївської області.
Аварія сталася сьогодні, 31 травня, приблизно о 12:50 у селі Воронівка Вознесенського району.
За попередніми даними правоохоронців, 19-річний хлопець за кермом автомобіля Mitsubishi Pajero Sport не впорався з керуванням. Після цього позашляховик виїхав за межі проїжджої частини мосту та впав у воду.
Внаслідок падіння постраждали майже всі, хто перебував у салоні авто.
"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири, які перебували у салоні авто - п’ятеро дітей 9, 11, 12 та 15 років, 40-річний чоловік та ймовірний керманич із тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості були доставлені до медичного закладу", - повідомили в поліції.
Наразі на місці працюють слідчі, які встановлюють усі обставини та причини автопригоди. Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження.
"Слідчі поліції кваліфікували подію, попередньо, за ч. 1 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", - зазначають у відомстві.
Санкція цієї статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі. У ході розслідування можлива додаткова кваліфікація.
Правоохоронці просять усіх свідків ДТП звернутися за телефонами 068-733-12-82 або 102.
Нагадаємо, останнім часом в Україні сталася низка резонансних аварій із тяжкими наслідками. Зокрема, 29 травня у Переяславі на Київщині двоє підлітків на Skoda та BMW потрапили в трагічну ДТП. Тоді на перехресті зіткнулися автомобілі під керуванням неповнолітніх водіїв 15 та 17 років, внаслідок чого старший хлопець помер у лікарні.
Окрім цього, 28 травня у Харкові заступник міського голови потрапив у трагічну ДТП з мотоциклістом. Перебуваючи за кермом Ford F150, посадовець під час повороту ліворуч не пропустив мотоцикл Kawasaki, який рухався зустрічною смугою. Від отриманих травм 43-річний керманич двоколісного помер у кареті швидкої допомоги.
Також на початку місяця аварія за участю неповнолітніх трапилася у селі Гатне Фастівського району. Там автомобіль збив дітей на електросамокаті під Києвом. Внаслідок зіткнення з Peugeot 10-річний хлопчик загинув безпосередньо на місці події, а ще одного 8-річного потерпілого госпіталізували з численними травмами.