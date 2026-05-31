На Николаевщине внедорожник с детьми в салоне упал с моста в реку

Детали аварии и пострадавшие

Авария произошла сегодня, 31 мая, примерно в 12:50 в селе Вороновка Вознесенского района.

По предварительным данным правоохранителей, 19-летний парень за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero Sport не справился с управлением. После этого внедорожник выехал за пределы проезжей части моста и упал в воду.

В результате падения пострадали почти все, кто находился в салоне авто.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры, которые находились в салоне авто - пятеро детей 9, 11, 12 и 15 лет, 40-летний мужчина и вероятный водитель с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.

Что грозит виновнику

Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Полицейские уже открыли уголовное производство.

"Следователи полиции квалифицировали событие, предварительно, по ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - отмечают в ведомстве.

Санкция этой статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы. В ходе расследования возможна дополнительная квалификация.

Правоохранители просят всех свидетелей ДТП обратиться по телефонам 068-733-12-82 или 102.