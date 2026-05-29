Під Києвом двоє підлітків на Skoda та BMW потрапили в трагічну ДТП

У Переяславі на Київщині сталася смертельна аварія за участю двох неповнолітніх водіїв. 17-річний хлопець за кермом Skoda отримав тяжкі травми і помер у лікарні.

Аварія трапилася сьогодні близько 14:30 на перехресті в Переяславі. 15-річний водій BMW зіткнувся зі Skoda під керуванням 17-річного хлопця. Керманич Skoda отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер у лікарні. Слідчі розпочали розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 286 - порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини;

ст. 287 - випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації;

ст. 166 - злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Фото: (kv.npu.gov.ua)