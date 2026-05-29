ua en ru
Пт, 29 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Під Києвом двоє підлітків на Skoda та BMW потрапили в трагічну ДТП

21:34 29.05.2026 Пт
1 хв
Обом водіям не було 18 років і тепер слідство з'ясовує, хто відпустив їх за кермо
aimg Валерія Абабіна
Під Києвом двоє підлітків на Skoda та BMW потрапили в трагічну ДТП Фото: Під Києвом сталася трагічна ДТП (kv.npu.gov.ua)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Переяславі на Київщині сталася смертельна аварія за участю двох неповнолітніх водіїв. 17-річний хлопець за кермом Skoda отримав тяжкі травми і помер у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Читайте також: Заступник Терехова потрапив у трагічну ДТП з мотоциклістом

Аварія трапилася сьогодні близько 14:30 на перехресті в Переяславі. 15-річний водій BMW зіткнувся зі Skoda під керуванням 17-річного хлопця. Керманич Skoda отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер у лікарні.

Слідчі розпочали розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 286 - порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини;
  • ст. 287 - випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації;
  • ст. 166 - злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Під Києвом двоє підлітків на Skoda та BMW потрапили в трагічну ДТППід Києвом двоє підлітків на Skoda та BMW потрапили в трагічну ДТПФото: (kv.npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло про смертельну ДТП на Київщині також на участі неповнолітніх. 3 травня у селі Гатне 37-річний водій Peugeot збив двох дітей на електросамокаті — 10-річний хлопчик загинув на місці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ ДТП
Новини
Українців попередили про загрозу обстрілу на вихідних: особливо - Київ
Українців попередили про загрозу обстрілу на вихідних: особливо - Київ
Аналітика
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем