Без поїздок до кас: "Укрзалізниця" запустила онлайн-продаж квитків для людей з інвалідністю

Люди з інвалідністю в Україні тепер можуть купувати квитки на поїзд онлайн - без необхідності звертатися до каси.
РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" розповідає, як працює новий сервіс.
Головне:
Раніше для оформлення таких квитків потрібно було їхати на вокзал, що створювало додаткові труднощі. Зараз процес значно спростили.
Щоб придбати пільговий квиток онлайн, потрібно:
Якщо додати пільгу не вдається, радять звернутися до органів соціального захисту.
Після цього для пасажира та його супроводжуючих відкривається доступ до місць у спеціальних купе, адаптованих насамперед для людей, які користуються кріслом колісним. Такі вагони автоматично відображатимуться першими серед доступних варіантів.
Ці місця також доступні для пасажирів із порушеннями опорно-рухового апарату та тих, хто користується іншими засобами реабілітації, зокрема протезами чи милицями.
Можливість оформити заявку на спеціальні перевезення зберігається - це можна зробити через окремий онлайн-сервіс.
У компанії зазначають, що для запуску онлайн-продажу довелося суттєво доопрацювати систему, і це був складний процес.
Наразі "Укрзалізниця" має 54 вагони з інклюзивними купе, а також окремий інклюзивний вагон, розрахований на перевезення 8 пасажирів, які користуються кріслом колісним або іншими засобами реабілітації.
