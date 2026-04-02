Без поїздок до кас: "Укрзалізниця" запустила онлайн-продаж квитків для людей з інвалідністю

Головне: Цифровізація: Пасажири з інвалідністю тепер можуть купувати квитки на поїзд онлайн.

Раніше для оформлення таких квитків потрібно було їхати на вокзал, що створювало додаткові труднощі. Зараз процес значно спростили.

Як скористатися новим сервісом

Щоб придбати пільговий квиток онлайн, потрібно:

оновити застосунок "Укрзалізниця";

додати пільгу у профілі, вказавши номер посвідчення;

за потреби - активувати позначку "Людина на кріслі колісному".

Якщо додати пільгу не вдається, радять звернутися до органів соціального захисту.

Після цього для пасажира та його супроводжуючих відкривається доступ до місць у спеціальних купе, адаптованих насамперед для людей, які користуються кріслом колісним. Такі вагони автоматично відображатимуться першими серед доступних варіантів.

Ці місця також доступні для пасажирів із порушеннями опорно-рухового апарату та тих, хто користується іншими засобами реабілітації, зокрема протезами чи милицями.

Які можливості доступні для пасажирів

Можливість оформити заявку на спеціальні перевезення зберігається - це можна зробити через окремий онлайн-сервіс.

У компанії зазначають, що для запуску онлайн-продажу довелося суттєво доопрацювати систему, і це був складний процес.

Наразі "Укрзалізниця" має 54 вагони з інклюзивними купе, а також окремий інклюзивний вагон, розрахований на перевезення 8 пасажирів, які користуються кріслом колісним або іншими засобами реабілітації.