RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Без поездок в кассы: "Укрзализныця" запустила онлайн-продажу билетов для людей с инвалидностью

19:26 02.04.2026 Чт
3 мин
Как в обновленном приложении УЗ оформить льготный билет?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Люди с инвалидностью могут купить билеты на поезд онлайн (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Люди с инвалидностью в Украине теперь могут покупать билеты на поезд онлайн - без необходимости обращаться в кассу.

Главное:

  • Цифровизация: Пассажиры с инвалидностью теперь могут покупать билеты на поезд онлайн.
  • Как оформить: Для покупки нужно обновить приложение "УЗ" и добавить номер удостоверения о льготе.
  • Спецвагоны: Система автоматически подбирает места в адаптированных купе.
  • Доступность: Сейчас в парке "УЗ" есть 54 вагона с инклюзивными купе и один отдельный вагон.
  • Особенности: Если льгота не отображается автоматически, пользователям советуют обратиться в органы соцзащиты для проверки данных.
  • Дополнительно: Есть возможность оформить электронную заявку на спецперевозки через сайт.

Ранее для оформления таких билетов нужно было ехать на вокзал, что создавало дополнительные трудности. Сейчас процесс значительно упростили.

Как воспользоваться новым сервисом

Чтобы приобрести льготный билет онлайн, нужно:

  • обновить приложение "Укрзализныця";
  • добавить льготу в профиле, указав номер удостоверения;
  • при необходимости - активировать отметку "Человек на кресле колесном".

Если добавить льготу не удается, советуют обратиться в органы социальной защиты.

После этого для пассажира и его сопровождающих открывается доступ к местам в специальных купе, адаптированных прежде всего для людей, которые пользуются креслом колесным. Такие вагоны автоматически будут отображаться первыми среди доступных вариантов.

Эти места также доступны для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата и тех, кто пользуется другими средствами реабилитации, в частности протезами или костылями.

Какие возможности доступны для пассажиров

Возможность оформить заявку на специальные перевозки сохраняется - это можно сделать через отдельный онлайн-сервис.

В компании отмечают, что для запуска онлайн-продажи пришлось существенно доработать систему, и это был сложный процесс.

Сейчас "Укрзализныця" имеет 54 вагона с инклюзивными купе, а также отдельный инклюзивный вагон, рассчитанный на перевозку 8 пассажиров, которые пользуются креслом колесным или другими средствами реабилитации.

Ранее РБК-Украина рассказывало об ужесточении правил безопасности в поездах на фоне роста атак на железнодорожную инфраструктуру и советы пассажирам относительно действий в случае опасности.

Так, эвакуацию объявляют только при наличии реальной угрозы для конкретного рейса, а пассажирам необходимо четко выполнять указания проводников, не брать с собой большие вещи и быстро покидать вагон. Также в УЗ объяснили, как вести себя после эвакуации, где искать укрытие и как действовать во время взрывов, чтобы минимизировать риски для жизни.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
