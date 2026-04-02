Без поездок в кассы: "Укрзализныця" запустила онлайн-продажу билетов для людей с инвалидностью

Люди с инвалидностью в Украине теперь могут покупать билеты на поезд онлайн - без необходимости обращаться в кассу.
РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" рассказывает, как работает новый сервис.
Главное:
Ранее для оформления таких билетов нужно было ехать на вокзал, что создавало дополнительные трудности. Сейчас процесс значительно упростили.
Чтобы приобрести льготный билет онлайн, нужно:
Если добавить льготу не удается, советуют обратиться в органы социальной защиты.
После этого для пассажира и его сопровождающих открывается доступ к местам в специальных купе, адаптированных прежде всего для людей, которые пользуются креслом колесным. Такие вагоны автоматически будут отображаться первыми среди доступных вариантов.
Эти места также доступны для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата и тех, кто пользуется другими средствами реабилитации, в частности протезами или костылями.
Возможность оформить заявку на специальные перевозки сохраняется - это можно сделать через отдельный онлайн-сервис.
В компании отмечают, что для запуска онлайн-продажи пришлось существенно доработать систему, и это был сложный процесс.
Сейчас "Укрзализныця" имеет 54 вагона с инклюзивными купе, а также отдельный инклюзивный вагон, рассчитанный на перевозку 8 пассажиров, которые пользуются креслом колесным или другими средствами реабилитации.
Ранее РБК-Украина рассказывало об ужесточении правил безопасности в поездах на фоне роста атак на железнодорожную инфраструктуру и советы пассажирам относительно действий в случае опасности.
Так, эвакуацию объявляют только при наличии реальной угрозы для конкретного рейса, а пассажирам необходимо четко выполнять указания проводников, не брать с собой большие вещи и быстро покидать вагон. Также в УЗ объяснили, как вести себя после эвакуации, где искать укрытие и как действовать во время взрывов, чтобы минимизировать риски для жизни.