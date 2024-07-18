Франція готує новий пакет допомоги Україні, до якого увійдуть гаубиці Caesar, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Info.

Згідно з документом, з яким ознайомилося видання, Україна отримає 128 транспортних машин VAB, 18 артилерійських гаубиць Caesar і 24 легких танки.

"Протитанкові ракети, вантажівки і радари складуть іншу частину додаткового французького обладнання відповідно до плану, наміченого на 2024 рік", - ідеться в повідомленні.

Крім цього, наприкінці цього року 2100 українських солдатів проведуть два місяці у військових таборах у Франції для підготовки до бойових дій.

"Безпрецедентний за чисельністю загін пробуде на місці протягом двох місяців. Солдати, які проходять підготовку, будуть розміщені у Франції. Це ті самі центри, які щороку приймають французьких солдатів перед кожною операцією на іноземному театрі воєнних дій", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що невелика частина навчання буде зосереджена на підготовці на танках.

Метою цієї масштабної операції є підготовка бригади українських Збройних сил до грудня 2024 року.