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Зеленський прибув до Британії: програма візиту

Четвер 18 липня 2024 12:14
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Зеленський прибув до Британії: програма візиту Архівне фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. Він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Країни європейського простору вчетверте збираються на саміт Європейської політичної спільноти обговорити спільні теми та виклики. Я прибув до Великої Британії для участі в саміті, двосторонніх зустрічей із партнерами, підписання нових безпекових угод", - заявив він.

Зеленський додав, що окремою програмою візиту є відносили України з Великою Британією.

"Зустрінуся з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній. Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту", - зазначив він.

Президент додав, що з перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія була на крок попереду в рішучості щодо підтримки України.

"Саме така рішучість потрібна, щоб зупинити російський терор", - підкреслив він.

Фото: Володимир Зеленський прибув до Британії (t.me/V_Zelenskiy_official)

Раніше видання The Guardian повідомляло, що Зеленський відвідає Велику Британію та Ірландію.

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