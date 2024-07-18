Урсулу фон дер Ляєн переобрали президентом Єврокомісії

Європейський парламент обрав Урсулу фон дер Ляєн президенткою Європейської комісії. Це другий термін для неї на посаді голови Єврокомісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду та президентку Європарламенту Роберту Мецолу у Twitter (X).

Сьогодні, 18 липня, на засіданні Європарламенту за призначення фон дер Ляєн проголосував 401 депутат, проти - 284. Політик буде очолювати Європейську комісію протягом наступних п'яти років.

Голосування було таємним, тому не було відомо, чи вдасться Урсулі фон дер Ляєн отримати достатньо голосів для перепризначення. Для цього їй потрібно було набрати щонайменше 361 голос.

Український парламент вже привітав політика з переобранням на посаду голови Єврокомісії.

"Вітаємо з переобранням на посаду очільниці Єврокомісії великого друга та партнера України Урсулу фон дер Ляєн", - йдеться у повідомленні Верховної Ради України.

Голова Європарламенту Роберта Мецола, яка теж була переобрана на посаду, привітала фон дер Ляєн з призначенням.

"Це є свідченням вашого сильного лідерства та непохитних цінностей у часи випробувань. Європа - міцна і готова", - написала вона у соцмережах.

Додамо, що обрання голови Єврокомісії не є початком роботи її нового складу. Європейський парламент ще повинен схвалити кандидатури всіх єврокомісарів.