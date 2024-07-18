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ЗСУ відійшли з Урожайного

Україна, Четвер 18 липня 2024 13:44
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ЗСУ відійшли з Урожайного Фото: ЗСУ залишили позиції у селі Урожайне Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові залишили позиції у селі Урожайне Донецької області. Таке рішення було ухвалено для збереження життя бійців.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону", - розповів він.

Спікер додав, що сам населений пункт також практично повністю знищений ворожими обстрілами.

"Позиції українських захисників були зруйновані, і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових", - зазначив Волошин.

Ситуація в районі Урожайного та Кринок

Урожайне - селище в Україні, у Великоновосілківській селищній громаді Волноваського району Донецької області. Про те, що російські війська окупували село Урожайне, повідомляли аналітики Deep State ще 14 липня.

ЗСУ залишили позиції у селі Урожайне Донецької області (deepstatemap.live)

Що стосується Кринок, про вихід з якого раніше також повідомляли ЗМІ, то за даними спікера ОСГВ "Таврія" Дмитра Лиховія, ЗСУ продовжують тримати оборону в районі Кринок. За його словами, "ситуація не така критична", як її описують ЗМІ та блогери.

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