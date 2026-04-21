Поїзд Перемишль-Київ зіткнувся з фурою у Львівській області

Інцидент стався 21 квітня на регульованому залізничному переїзді в одному з населених пунктів Львівського району.

Вантажний автомобіль проігнорував працюючу світлову та звукову сигналізацію і виїхав на колію, де зіткнувся з локомотивом поїзда №64 сполученням "Перемишль - Київ".

Унаслідок події ніхто не зазнав травм, рухомий склад не зазнав пошкоджень. Після зіткнення водій вантажівки залишив місце аварії.

За інформацією правоохоронців, ДТП сталася близько 14:20 у селі Мшана. У зіткненні брали участь електропоїзд міжнародного сполучення та вантажівка MAN під керуванням 48-річного водія. Постраждалих немає.

Наразі поліція встановлює всі обставини події. Вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

В "Укрзалізниці" вкотре закликали водіїв бути уважними під час перетину залізничних переїздів і дотримуватися сигналів безпеки.