Поїзд Перемишль-Київ зіткнувся з фурою у Львівській області

16:55 21.04.2026 Вт
2 хв
Водій вантажівки зник із місця ДТП
aimg Анастасія Никончук
Фото: поїзд "Інтерсіті" (GettyImages)

У компанії "Укрзалізниця" повідомили про ДТП на залізничному переїзді у Львівській області, де вантажний автомобіль зіткнувся з пасажирським поїздом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.

Інцидент стався 21 квітня на регульованому залізничному переїзді в одному з населених пунктів Львівського району.

Вантажний автомобіль проігнорував працюючу світлову та звукову сигналізацію і виїхав на колію, де зіткнувся з локомотивом поїзда №64 сполученням "Перемишль - Київ".

Унаслідок події ніхто не зазнав травм, рухомий склад не зазнав пошкоджень. Після зіткнення водій вантажівки залишив місце аварії.

За інформацією правоохоронців, ДТП сталася близько 14:20 у селі Мшана. У зіткненні брали участь електропоїзд міжнародного сполучення та вантажівка MAN під керуванням 48-річного водія. Постраждалих немає.

Наразі поліція встановлює всі обставини події. Вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

В "Укрзалізниці" вкотре закликали водіїв бути уважними під час перетину залізничних переїздів і дотримуватися сигналів безпеки.

Нагадуємо, що в "Укразалізниці" повідомили, що люди з інвалідністю в Україні отримали можливість оформляти залізничні квитки через інтернет, без необхідності відвідування кас.

Зазначимо, що "Укрзалізниця" посилила правила безпеки для пасажирів і попередила, що в разі виникнення загрози під час руху поїзда може проводитися евакуація.

