Поезд Перемышль-Киев столкнулся с фурой во Львовской области

В компании "Укрзализныця" сообщили о ДТП на железнодорожном переезде во Львовской области, где грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци" в сети Telegram.
Инцидент произошел 21 апреля на регулируемом железнодорожном переезде в одном из населенных пунктов Львовского района.
Грузовой автомобиль проигнорировал работающую световую и звуковую сигнализацию и выехал на пути, где столкнулся с локомотивом поезда №64 сообщением "Перемышль — Киев".
В результате происшествия никто не получил травм, подвижной состав не получил повреждений. После столкновения водитель грузовика покинул место аварии.
По информации правоохранителей, ДТП произошло около 14:20 в селе Мшана. В столкновении участвовали электропоезд международного сообщения и грузовик MAN под управлением 48-летнего водителя. Пострадавших нет.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.
В "Укрзализныце" в очередной раз призвали водителей быть внимательными при пересечении железнодорожных переездов и соблюдать сигналы безопасности.
Напоминаем, что в "Укразализныце" сообщили, что люди с инвалидностью в Украине получили возможность оформлять железнодорожные билеты через интернет, без необходимости посещения касс.
Отметим, что "Укрзализныця" ужесточила правила безопасности для пассажиров и предупредила, что при возникновении угрозы во время движения поезда может проводиться эвакуация.