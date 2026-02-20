Поезд из Одессы в Днепр будет курсировать ежедневно: график движения и маршрут

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Чтобы поддержать сообщение Одесской области в период непогоды и блэкаутов в регионе, "Укрзализныця" вводит ежедневное курсирование поезда №54/53 сообщением Одесса - Днепр", - говорится в сообщении.

Так, из Одессы поезд будет курсировать ежедневно с 22 февраля, из Днепра - с 23 февраля. Сейчас он курсирует через день.

Отправление из Одессы в 21:00, прибытие в Днепр в 07:45. В обратном направлении из Днепра отправление в 21:00, прибытие в Одессу в 07:35.

Поезд будет следовать через станции: Вознесенск, Помошная, Кропивницкий, Знаменка, Александрия, Каменское, обеспечивая ежедневное сообщение для жителей и гостей ряда регионов.

Билеты на ежедневные рейсы уже доступны от 199 гривен в мобильном приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах вокзалов.