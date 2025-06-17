Поїде вже на вихідних: між Києвом і Львовом запускають новий рейс УЗ

Нагадаємо, що влітку українці традиційно починають подорожувати більше у різних напрямках.

З огляду на це "Укрзалізниця" призначила 18 пар нових пасажирських поїздів, додала вагони до вже існуючих, а також змінила й удосконалила деякі маршрути та графіки руху.

Крім того, УЗ додала важливу зупинку на маршруті "Херсон - Миколаїв".

Читайте також, коли відкривається продаж квитків на поїзди УЗ та як можна автоматично відстежувати й викуповувати квитки, щоб запланована поїздка не зірвалась.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.