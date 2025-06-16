Сюрприз для пасажирів: УЗ додала важливу зупинку на маршруті "Херсон - Миколаїв"
На залізничному маршруті сполученням "Херсон - Миколаїв" вирішили запровадити нову зупинку. Вона запрацює вже найближчими днями та полегшить подорожі з "Укрзалізницею" для місцевих мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на щотижневий брифінг начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Що відомо про нову зупинку й коли вона запрацює
За словами Прокудіна, вже незабаром потяг "Херсон - Миколаїв" вантажний зупинятиметься на станції "Чеховичі".
Уточнюється, що нову зупинку на цьому маршруті було впроваджено:
- за ініціативою Херсонської ОВА;
- за підтримки "Укрзалізниці".
Посадовець наголосив: "це полегшить пересування мешканцям Чорнобаївської громади".
Він пояснив, що завдяки нововведенню, пасажири зможуть:
- зручно їздити до Миколаєва;
- повертатись назад у той же день.
Насамкінець Прокудін повідомив, що:
- потяг курсуватиме по парних числах;
- старт руху - 18 червня 2025 року.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що влітку українці традиційно починають подорожувати більше у різних напрямках.
З огляду на це "Укрзалізниця" призначила 18 пар нових пасажирських поїздів, додала вагони до вже існуючих, а також змінила й удосконалила деякі маршрути та графіки руху.
Відомо, що до роботи у спеку впродовж літнього сезону 2025 року вже готові понад 1100 пасажирських вагонів УЗ із кондиціонерами, які можна легко знайти під час купівлі квитків.
Крім того, важливу для пасажирів послугу запустили у швидкісних поїздах "Укрзалізниці", а на деяких рейсах громадян вирішили годувати повноцінними обідами.
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