ua en ru
Пн, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сюрприз для пасажирів: УЗ додала важливу зупинку на маршруті "Херсон - Миколаїв"

Понеділок 16 червня 2025 16:36
UA EN RU
Сюрприз для пасажирів: УЗ додала важливу зупинку на маршруті "Херсон - Миколаїв" УЗ запроваджує нову зупинку на маршруті "Херсон - Миколаїв" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

На залізничному маршруті сполученням "Херсон - Миколаїв" вирішили запровадити нову зупинку. Вона запрацює вже найближчими днями та полегшить подорожі з "Укрзалізницею" для місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на щотижневий брифінг начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Що відомо про нову зупинку й коли вона запрацює

За словами Прокудіна, вже незабаром потяг "Херсон - Миколаїв" вантажний зупинятиметься на станції "Чеховичі".

Уточнюється, що нову зупинку на цьому маршруті було впроваджено:

  • за ініціативою Херсонської ОВА;
  • за підтримки "Укрзалізниці".

Посадовець наголосив: "це полегшить пересування мешканцям Чорнобаївської громади".

Він пояснив, що завдяки нововведенню, пасажири зможуть:

  • зручно їздити до Миколаєва;
  • повертатись назад у той же день.

Насамкінець Прокудін повідомив, що:

  • потяг курсуватиме по парних числах;
  • старт руху - 18 червня 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що влітку українці традиційно починають подорожувати більше у різних напрямках.

З огляду на це "Укрзалізниця" призначила 18 пар нових пасажирських поїздів, додала вагони до вже існуючих, а також змінила й удосконалила деякі маршрути та графіки руху.

Відомо, що до роботи у спеку впродовж літнього сезону 2025 року вже готові понад 1100 пасажирських вагонів УЗ із кондиціонерами, які можна легко знайти під час купівлі квитків.

Крім того, важливу для пасажирів послугу запустили у швидкісних поїздах "Укрзалізниці", а на деяких рейсах громадян вирішили годувати повноцінними обідами.

Читайте також, коли відкривається продаж квитків на поїзди УЗ та як можна автоматично відстежувати й викуповувати квитки, щоб запланована поїздка не зірвалась.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Миколаїв Херсон Чернобаевка Поїзди Подорожі
Новини
Кремль готує провокацію на останні дні обміну полоненими, - розвідка
Кремль готує провокацію на останні дні обміну полоненими, - розвідка
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді