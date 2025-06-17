RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Поедет уже на выходных: между Киевом и Львовом запускают новый рейс УЗ

УЗ запускает новый скорый поезд из Киева во Львов и обратно (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает дополнительный скорый поезд сообщением "Львов - Киев - Львов". Он будет курсировать уже в ближайшие выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

График движения дополнительного поезда УЗ и советы пассажирам

Согласно информации акционерного общества, дополнительный скорый поезд №292/291 "Львов - Киев - Львов" назначают:

  • на 21 июня 2025 года;
  • на 22 июня 2025 года.

"Уже в ближайшие выходные "Укрзализныця" запустит дополнительные рейсы между Киевом и Львовом", - сообщили пассажирам.

График движения будет таким:

  • поезд №291 "Киев - Львов": отправление - в 09:14, прибытие - в 17:04;
  • поезд №292 "Львов - Киев": отправление - в 13:15, прибытие - в 20:37.

Отмечается, что в составе поезда - купейные вагоны с кондиционированием воздуха, однако в сидячем формате.

Поэтому при выборе мест пассажирам советуют обращать внимание на то, что:

  • нечетные места - расположены возле окна;
  • четные места - возле дверей купе.

В завершение в УЗ сообщили, что билеты на эти рейсы уже доступны:

  • в приложении "Укрзализныци";
  • на сайте;
  • в кассах вокзалов.

"Планируйте путешествия заранее - путешествуйте удобно с "Укрзализныцей", - подытожили в компании.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, что летом украинцы традиционно начинают путешествовать больше в разных направлениях.

Учитывая это, "Укрзализныця" назначила 18 пар новых пассажирских поездов, добавила вагоны к уже существующим, а также изменила и усовершенствовала некоторые маршруты и графики движения.

Кроме того, УЗ добавила важную остановку на маршруте "Херсон - Николаев".

Читайте также, когда открывается продажа билетов на поезда УЗ и как можно автоматически отслеживать и выкупать билеты, чтобы запланированная поездка не сорвалась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевУкрзализныцяЛьвовПоездаПутешествияПассажиры