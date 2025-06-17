Поедет уже на выходных: между Киевом и Львовом запускают новый рейс УЗ

Напомним, что летом украинцы традиционно начинают путешествовать больше в разных направлениях.

Учитывая это, "Укрзализныця" назначила 18 пар новых пассажирских поездов, добавила вагоны к уже существующим, а также изменила и усовершенствовала некоторые маршруты и графики движения.

Кроме того, УЗ добавила важную остановку на маршруте "Херсон - Николаев".

Читайте также, когда открывается продажа билетов на поезда УЗ и как можно автоматически отслеживать и выкупать билеты, чтобы запланированная поездка не сорвалась.

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