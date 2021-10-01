Появилось видео задержания Саакашвили

При этом сам Саакашвили находится в хорошем настроении.

На видео видно, как в сопровождении двух правоохранителей идет Михаил Саакашвили. На его руках надеты наручники.

Напомним, премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение. По его словам, спецслужбы предприняли все меры, чтобы препятствия для задержания экс-президента Грузии были минимальными.

Позже в Офисе Саакашвили назвали его задержание провокацией.

После Саакашвили опубликовал видео, в котором сообщил, что он находится в Тбилиси и, скорее всего, его задержат. Он также призвал людей идти на выборы.