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З'явилося відео затримання Саакашвілі

Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні в Тбілісі затримали екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі. Грузинські ЗМІ публікують кадри затримання колишнього глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На відео видно, як у супроводі двох правоохоронців йде Михайло Саакашвілі. На його руках надіті наручники.

При цьому сам Саакашвілі знаходиться в гарному настрої.

Нагадаємо, прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу. За його словами, спецслужби вжили всіх заходів, щоб перешкоди для затримання екс-президента Грузії були мінімальними.

Пізніше в офісі Саакашвілі назвали його затримання провокацією.

Після Саакашвілі опублікував відео, в якому повідомив, що він знаходиться в Тбілісі і, швидше за все, його затримають. Він також закликав людей йти на вибори.

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Міхеіл СаакашвіліГрузія