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Появилось видео задержания Саакашвили

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Пятница 01 октября 2021 19:58
Появилось видео задержания Саакашвили Фото: бывший президент Грузии Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня в Тбилиси задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Грузинские СМИ публикуют кадры задержания бывшего главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На видео видно, как в сопровождении двух правоохранителей идет Михаил Саакашвили. На его руках надеты наручники.

При этом сам Саакашвили находится в хорошем настроении.

Напомним, премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение. По его словам, спецслужбы предприняли все меры, чтобы препятствия для задержания экс-президента Грузии были минимальными.

Позже в Офисе Саакашвили назвали его задержание провокацией.

После Саакашвили опубликовал видео, в котором сообщил, что он находится в Тбилиси и, скорее всего, его задержат. Он также призвал людей идти на выборы.

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